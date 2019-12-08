الزمالك يصالح جمهوره بعد نكسة مازيمبي، ويهزم أول أغسطس بثنائية بنشرقي

دخل الزمالك مضمار المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بفضل الفوز الذي حققه على أول أغسطس بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت 7-12-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات، لحساب المجموعة الأولى التي يتصدرها مازيمبي بـ 6 نقاط من انتصارين متتاليين على الزمالك وزيسكو يونايتد.

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واستقبل الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي (بريميرو دي أوجوستو) بهدف مُبكر في الدقيقة 17 حمل توقيع النجم المغربي “أشرف بن شرقي”.

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وصنع الهدف لاعب الوسط المتميز “يوسف أوباما” بتمريرة بينية طويلة داخل منطقة جزاء أول أغسطس، ضرب بها مصيدة التسلل، لتجد أشرف بن شرقي الذي سددها من لمسة واحدة من أسفل حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بتوصيبة قوية من على خط الـ 18 بعد تمريرة من مصطفى محمد، لتذهب التسديدة على أقصى يسار حارس مرمى أول أغسطس.

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وبفوز الزمالك اليوم يحصد اول ثلاث نقاط فى مستهل مشواره بدور المجموعات فى المركز الثاني، ويأتي فى الصدارة نادي مازيمبي بعد ان حقق الفوز اليوم امام نادي زيسكو يونايتد الزامبي.

وشهد لقاء الزمالك مشاركة محمد عواد في حراسة المرمى والعائد من إصابة، وأمامه الرباعي “حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة”.

وفي خط الوسط واصل فرجاني ساسي مع طارق حامد، وأمامهما الثلاثي السريع “زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي”، وفى المقدمة شارك هداف أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية “مصطفى محمد” رأس الحربة الوحيد للأبيض في هذا اللقاء.

وحاولت إدارة الزمالك إرضاء لاعبي الفريق بصرف راتب شهرين من مستحقات اللاعبين قبل المباراة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الجديد “باتريس كارتيرون” أمام نادي الشرقية الزقازيق في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 1/3.