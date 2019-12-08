بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر تغطية لجميع أحداث مباراة الزمالك وأول أغسطس “بريميرو دي أوجوستو” (بث مكتوب)، والمقرر لها مساء اليوم السبت 7-12-2019 على ملعب الأهلي -السلام سابقًا-، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.

اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس

الزمالك خسر مباراته الأولى بثلاثة أهداف دون رد أمام مازيمبي في العاصمة الكونجولية كينشاسا، ويسعى لتصحيح المسار بهزيمة بريميرو دي أوجوستو الذي كان ضمن الأربعة الكبار بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 عندما خسر أمام الترجي التونسي في مباراة مثيرة للجدل تحكيميًا.

ويتوقع أن يقود هداف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا “مصطفى محمد” خط هجوم الزمالك في مباراة اليوم، بعدما غاب عن لقاء الشرقية الزقازيق في دور الـ32 من كأس مصر، حيث قاد الخط الأمامي الثنائي أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

Advertisements

الزمالك 2-0 أول أغسطس

???? ستاد الأهلي (القاهرة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة، لمباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لحساب المجموعة الأولى A.

???? يصحبكم “محمود ماهر” في هذا البث المباشر لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 من ملعب الأهلي في القاهرة.

???? مازيمبي واصل تصدره للمجموعة A بعد الفوز الذي حققه خارج قواعده على زيسكو يونايتد الزامبي في وقت سابق من مباريات اليوم.

التشكيلتان بعد قليل..

???? تشكيلة الزمالك اليوم: محمد عواد – عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – مصطفى محمد.

محمد عواد – عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – مصطفى محمد. ???? تشكيلة بريميرو دي أوجوستو اليوم: توني – ماسويكاما – إيزاك – أونجيندا – داني – بوا – إبوكون – نجوديكانا – بابيل آري – باسينسا مابولولو – أتوبا

توني – ماسويكاما – إيزاك – أونجيندا – داني – بوا – إبوكون – نجوديكانا – بابيل آري – باسينسا مابولولو – أتوبا 1″ ???? انطلاق المباراة..

1″ محاولة من يوسف أوباما للاختراق من على الجهة اليسرى في الدقيقة الأولى، وتقص منه على خط ال18.

9″ ???? أووووووو…تصويبة قوية من أحمد سيد زيزو وحارس أول أغسطس يتصدى لها بصعوبة.

10″ ???????? بابيل آري يرد على تسديدة زيزو، ويتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك ويصوب في الزاوية الضيقة بقدمه اليسرى على يمين عواد الذي أبعدها إلى ركنية.

11″ بريميرو دي أوجوستو يُمارس الضغط العالي على الزمالك في وسط ملعبه حاليًا.

12″ المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب تحرر الطرفين وسعيهما لتحقيق الفوز بعد التعثر في الافتتاح.

13″ فوز مازيمبي على ملعب زيسكو أعاد آمال الزمالك في المنافسة على المركز الثاني لكن كل شيء يتوقف على نتيجة مباراة اليوم.

13″ حازم إمام يمرر كرة عرضية سيئة من الجهة اليمنى يمسك بها حارس مرمى بريميرو دي أوجوستو.

17″ ????????⚽️ جووووووووول….هدف رااااااائع لنادي الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي.

17″ ???? صنع هدف تقدم الزمالك “يوسف أوباما” بتمريرة بينية طويلة من فوق مدافعي بريميرو دي أوجوستو، ضرب بها مصيدة التسلل لتجد المنطلق من دون كرة داخل منطقة الجزاء “أشرف بن شرقي” والذي أودع الكرة من لمسة واحدة من أسفل قدمي الحارس.

19″ أووووو! هفوة غريبة من دفاع الزمالك كادت تكلف الفريق هدف التعادل!

25″ كرة خطييييييرة من عبد الله جمعة، سدد من ركلة حرة مباشرة من الرواق الأيمن بالقدم اليسرى، تمر جوار القائم الأيمن لحارس مرمى بريميرو دي أوجوستو.

31″ عبد الله جمعة يواصل التألق في عملية صناعة الألعاب، مرر كرة أرضية مذهلة داخل منطقة الجزاء لكن زميله تسلمها بشكل سيء لتقص من أمامه.

39″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى في هذه المباراة من نصيب لاعب أول أغسطس إيبوكون.

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

45″ اعتراضات من اللاعبين على الحكم لعدم احتسابه أي وقت ضائع.

إلى الاستراحة..

45″ انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي على ملعب السلام.

46″ ???? أول تغيير في المباراة لنادي أول أغسطس بنزول “لوفومبو” بدلاً من نجوديكانا

48″ ???? كرة عرضية جديدة من أحمد سيد زيزو لكن من ركلة حرة غير مباشرة، لم تجد مَن يصطادها بالرأس داخل منطقة جزاء الفريق الأنجولي.

49″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لفريق أول أغسطس إيزاك

51″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة لنادي الزمالك من نصيب عبد الله جمعة

55″ متابعة في منتهى الغرابة من مصطفى محمد لكرة عرضية من ركنية لمسها أحد لاعبي الزمالك بالرأس، التسديدة كانت بعرض المنطقة وكادت تخرج إلى رمية تماس!!

59″ أحمد سيد زيزو يواصل التألق ويسدد بقدمه اليمنى من على خط ال18 كرة رااااائعة مرت جوار القائم الأيسر للمرمى الأنجولي.

67″ ???? أول تغيير لنادي الزمالك بنزول النجم المغربي محمد أوناجم بدلاً من يوسف أوباما الذي تراجع مستواه الفني والبدني كثيرًا عما بدأ به المباراة.

69″ ⚽️???? بووووووووووووووووم…جووووووووووول.. الهدف الثاني للنجم المغربي “أشرف بن شرقي”..

69″ ???? مصطفى محمد كان صاحب تمريرة الهدف الثاني، وضع كرة أمام أشرف بن شرقي على حافة منطقة الجزاء، ليصوبها هداف الوداد البيضاوي الأسبق تسديدة مباشرة بوجه القدم “كرباج” لتذهب على أقصى يسار حارس المرمى.