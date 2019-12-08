“فيفا” يهنئ المصري صلاح لوصوله 100 مباراة بـ”البريميرليغ”

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، على تهنئة المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول لوصوله إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وحقق ليفربول فوزاً على بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “فيتنس فيرست”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري المحلي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة متفوقًا على ثنائي ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو حيث سجل كلاً منهما 3 أهداف.