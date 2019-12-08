أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

دخل الزمالك مضمار المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بفضل الفوز الذي حققه على أول أغسطس بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت 7-12-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات، لحساب المجموعة الأولى التي يتصدرها مازيمبي بـ 6 نقاط من انتصارين متتاليين على الزمالك وزيسكو يونايتد.

واستقبل الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي (بريميرو دي أوجوستو) بهدف مُبكر في الدقيقة 17 حمل توقيع النجم المغربي “أشرف بن شرقي”.

وصنع الهدف لاعب الوسط المتميز “يوسف أوباما” بتمريرة بينية طويلة داخل منطقة جزاء أول أغسطس، ضرب بها مصيدة التسلل، لتجد أشرف بن شرقي الذي سددها من لمسة واحدة من أسفل حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بتوصيبة قوية من على خط الـ 18 بعد تمريرة من مصطفى محمد، لتذهب التسديدة على أقصى يسار حارس مرمى أول أغسطس.

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أهداف الزمالك وأول أغسطس