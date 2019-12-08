مانشستر يونايتد يتعملق في ديربي مانشستر ويُبعد مانشستر سيتي عن ليفربول!

تفوق مانشستر يونايتد بهدفين لهدف على مضيفه مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، اليوم السبت 7-12-2019، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل فريق الشياطين الحمر حفاظه على سجله خال من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي، ما ساعده على التقدم للمركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعمق مانشستر يونايتد بهذا الفوز جراح مانشستر سيتي بخسارة رابعة تقلص من حظوظ رجال جوارديولا في التتويج الثالث على التوالي بلقب البريميرليج، وتدخله صراع من نوع آخر على احتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وافتتح المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أهداف مباراة اليوم في الدقيقة 23 من ركلة جزاء أحتسبت لصالحه بعد التعرض لعرقلة داخل منطقة العمليات من الدولي البرتغالي “برناردو سيلفا”.

وأهدر مانشستر يونايتد ثلاث فرص مؤكدة للتسجيل من مرتدات سريعة بعد هدف راشفورد، حتى جاء الهدف الثاني الذي قتل به مارسيال الشوط الأول.

وصوب الفرنسي “أنتوني مارسيال” كرة ذكية ومفاجئة في الزاوية الضيقة للحارس إيدرسون بعد تلقيه لتمريرة بينية من الويلزي “دانييل جيمس” على حدود المنطقة في الدقيقة 29.

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واحتج جوارديولا على التحكيم من جديد، وطالب الحكم باستخدام تقنية VAR لاحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي لمس مدافع مانشستر يونايتد لكرة عرضية باليد، إلا أن الحكم رفض احتسابها لعدم وجود تعمد.

وفي الدقيقة 59 أضطر جوارديولا لإغراء أول تغييراته بسحب جون ستونز بسبب الإصابة والدفع بالأرجنتيني نيكولا أوتاميندي.

وتمكن أوتاميندي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 برأسية قوية بعد عرضية من البديل الآخر “رياض محرز” الذي شارك بدلاً من برناردو سيلفا في الدقيقة 65.

وتجمد مانشستر سيتي بعد هذه النتيجة في المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي الثاني الذي لا تزال أمامه مباراة أمام أستون فيلا يوم غد الاثنين في ختام الجولة ال16، إذا حقق فيها الفوز سيدخل في منافسة واضحة مع ليفربول على اللقب.