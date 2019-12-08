عبدالله السعيد يعود لقائمة بيراميدز المصري أمام نواذيبو الموريتاني في الكونفيدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز المصري قائمة فريقه التي تواجه نواذيبو بطل موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكونفدرالية).

وقال ديسابر في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه لا بديل عن الفوز في مباراة نواذيبو، لكي يستمر الفريق في تحقيق الإنتصارات بالبطولة، خاصة بعد فوزه في الجولة الأولى على إينوجو رينجرز النيجيري 3 / 1 .

وأضاف :” مباريات دور المجموعات صعبة للغاية ومهمة لجمع أكبر عدد من النقاط ومحاولة العبور للدور التالي من البطولة”.

وأوضح ديسابر :”نواذيبو فريق قوي وأعلم جيداً أن المباراة لن تكون مواجهة سهلة، وفريقي لديه حافز ودافع وثقة بعد النتائج الأخيرة والفوز في نيجيريا، وأتمنى أن يستمر اللاعبون في مستواهم الطبيعي.

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وتابع :” بيرميدز يضم مجموعة رائعة من النجوم سواء المصريين أو الأجانب، والفريق قادر على مواصلة المسيرة في كأس الكونفدرالية بهدف التتويج بلقب كأس الكونفدرالية وتحقيق إنجاز فريد”.

وأكد ديسابر أن الخبرات موجودة بالفريق وتفيد النادي خاصة في مباريات خارج الأرض.

وأضاف :” هدفنا الفوز بالألقاب، والمشكلة الوحيدة تتمثل في ضغط المباريات وأسعى للتعامل مع الأمور بتغيير التشكيل”.

وضمت قائمة الفريق كل من أحمد الشناوي والمهدي سليمان ومعه علي جبر وطارق طه وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وولفريد كانون ورجب بكار وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني وجون أنطوي ودودو الجباس