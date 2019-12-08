مولودية الجزائر يقرر اقالة مديره الفني الفرنسي كازوني

قررت إدارة نادي مولودية الجزائر وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اقالة الفرنسي بيرنارد كازوني المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام مضيفه اتحاد بلعباس 3/1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـثالثة عشر من المسابقة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ادارة نادي مولودية الجزائر ستجتمع بكازوني غدا الأحد لفسخ العقد الذي يربطهما.
وكانت ادارة مولودية الجزائر أعلنت الأسبوع الماضي عن تجديد ثقتها في كازوني، بعد التعادل أمام شباب بلوزداد 2/2، في الجولة الثانية عشر من الدوري الجزائري.
وكان من المفترض ان يستمر عقد كازوني مع مولودية الجزائر حتى يونيو .2021
ويتخلف مولودية الجزائر بأربع نقاط عن جاره شباب بلوزداد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري بـ28 نقطة.
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