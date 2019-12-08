أهداف مباراة بلاتينيوم والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

اجتاز النجم الساحلي عقبة بلاتينيوم، اليوم السبت 7-12-2019، بثلاثة أهداف دون رد، في إحدى مباريات اليوم بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واعتلى النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية بست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الهلال والأهلي اللذين انتهت مباراتهما معًا بفوز الأهلي 1/2 ليلة أمس على ملعب الأهلي “السلام سابقًا”.

ولم يمنح الجزائري “كريم عريبي” صدارة المجموعة فقط للنجم الساحلي، فقد منح نفسه فرصة أكبر للتتويج بلقب هدف دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بتسجيل ثنائية في بلاتينيوم رفع بهما رصيده لـ 9 أهداف بفارق 4 أهداف عن حسين الشحات الثاني.

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شاهد أهداف بلاتينيوم والنجم الساحلي اليوم

الملخص من الكاف