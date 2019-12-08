بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد… بث مباشر عبر الخليج 365

يستضيف ملعب الاتحاد معقل السكاي بلوز الديربي الأول في موسم 2019-20 بين المان سيتي ومان يونايتد، في إطار الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

حامل لقب البطولة يدخل اللقاء في المركز الثالث وبفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، بينما اليونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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مانشستر سيتي 0-2 مانشستر يونايتد

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