بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد… بث مباشر عبر الخليج 365
يستضيف ملعب الاتحاد معقل السكاي بلوز الديربي الأول في موسم 2019-20 بين المان سيتي ومان يونايتد، في إطار الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.
حامل لقب البطولة يدخل اللقاء في المركز الثالث وبفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، بينما اليونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
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مانشستر سيتي 0-2 مانشستر يونايتد
جارية الآن
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
- تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – فيرناندينيو – ستونز – ووكر – تيسندي -رودري – دي بروين – ديفيد سيلفا – ستيرلينج – بيرناردو سيلفا – خيسوس
- تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دي خيا – شو – ماجوير – ليندلوف – بيساكا – فريد – ماكتومناي – دانيل جيمس – لينجارد – راشفورد – مارسيال
- تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي ربح مان يونايتد بـ18 مرة، في البريميرليج أكثر من مانشسترسيتي 15 مرة
- مانشستر يونايتد خسر مباراة واحدة من آخر 4 زيارات لملعب الاتحاد
- مانشستر يونايتد لم يخسر أمام الفرق الخمسة الكبيرة، وباتت آخر مواجهة ضد مان سيتي .. فكيف ستنتهي؟
- 1″ ضربة البداية
- مانشستر يونايتد بالرداء الأحمر التقليدي .. السيتي بالزي السماوي الأساسي
- 2″ أووووووه بداية نارية .. هجمة لليونايتد بانفراد لدانيل جيمس ولكن إيدرسون يتألق
- ترتد الكرة لدي بروين ولكن بيساكا يتصدى لتصويبته وسط إثارة وحماس كبيرين.
- 7″ ضغط مهوووووووول من مانشستر سيتي .. تصويبة جديدة من دي بروين من داخل منطقة الجزاء تذهب إلى خارج الملعب
- 9″ بووووووووووم .. اليونايتد يرد بانفراد جديد وتصويبة زاحفة من لينجارد ولكن إيدرسون من جديد يتألق
- يا لها من بداية ويا لها من مباراة!!!
- 16″ مااااااارسياااال يصوب من داخل منطقة الجزاء من جديد إيدرسون يتعملق
- 23 جوووووووووووووووول ⚽️ ماااااان يونايتد ولا غيره .. راشفورد من علامة الجزاء يسجل ببراعة تقدم الشياطين الحمر بهدف
- 25″ أوووووووووه يا راشفورد .. انفراد ثالث يضيع من اليونايتد كرته الزاحفة مرت على بعد ياردتين من مرمى إيدرسون
- 27″ العارضة بوووووووووووووم .. حظ عاثر لراشفورد بعد الهدف تصويبة من على حدود المنطقة تحطم العارضة وسط صحوة حمراء هاااائلة
- 30″ جوووووووووووووول ⚽️ .. الثاني الثاني عملوها تاني .. الشياطين الحمر يتقدمون بثنائية .. مارسيال يباغت أيدرسون بتصويبة زاحفة تضرب القائم وتهز الشباك لتعلن عن فرحة هيستيرية على مقاعد اليونايتد
- اليونايتد يظهر مشاكل جوارديولا الدفاعية ويعري السيتي.. مساحات هائلة كانت متوقعة استغلها جيمس وراشفورد ولينجارد بالسرعة .. سولسكاير يبدأ اللقاء مهاجمًا بشجاعة وجرأة كبيرة .. أفضل شوط لليونايتد حتى الآن تحت قيادة النرويجي
- 33″ السيتي يبدأ في الاستحواذ والسيطرة على الكرة
- 36″ أوووووووه .. جيسوس يضيع فرصة سانحة بعد الإطاحة برأسية من داخل منطقة الجزاء
- 41″ مخالفة من على مشارف منطقة الجزاء .. انبرى لها دي بروين وصوبها بقوة ولكن كرته تذهب في الشباك الخارجية
- 45″ دقيقتان وقت ضائع
- صاااااافرة نهاية الشوط الأول .. اليونايتد 2-0 السيتي
- انطلاقة الشوط الثاني
- 48″ تصوووووويبة من انخيلينووووو من خارج المنطقة ولكن في السماء .. السيتي عاجز عن الاختراق
- 52″ دي بروووووين يعمل وحده يصوب من جديد وليندلوف ببسالة يتصدى لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء
- 60″ جوارديولا يتدخل ⬆️⬇️ ويقحم الجزائري “رياض محرز” بديلاً من بيرناردو سيلفا
- 63″ بووووووم .. كرة جديدة قريبة تصويبة من رودري يتألق دي خيا ويبعدها بأطراف أصابعه
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