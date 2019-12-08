نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو فى الدوري الإيطالي “سيريا آ”

يحل حامل لقب الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على لاتسيو، مساء اليوم السبت 7-12-2019، على ملعب “الأولمبيكو” بروما، ضمن قمة مباريات اليوم بالجولة الـ15 من منافسات الدوري الإيطالي “السيريا آ” 2019-2020.
تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.
يدخل اليوفي المباراة فى المركز الثاني برصيد 36 نقطة ساعياً اعتلاء صدارة السيريا آ، بعد تعثر أنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة أمس فى افتتاح مباريات الجولة الـ15 بالتعادل سلبياً أمام نادي روما على ملعب جوزيبي مياتزا.
وحقق السيدة العجوز الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 3 لقاءات، ولم يتلقي أي هزيمة.
بينما يدخل لاتسيو المباراة فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، من 14 لقاء حقق الفوز فى تسعة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات وخسر مبارتين.
وكان آخر لقاء بين الفريقين فى الموسم الماضي بالجولة 21 على ملعب الأوليمبيكو، وفاز اليوفي بهدفين مقابل هدف، سجل الهدف الاول جواو كانسيلو لاعب السيتي هذا العام، وسجل الهدف الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.
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