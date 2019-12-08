ميسي يعيد برشلونة إلى الصدارة ويضرب ريال مايوركا بخماسية

عاد برشلونة إلى الصدارة مجدداً بعد فوزه العريض على مايوركا في ليلة احتفال ميسي بالكرة الذهبية.



واحتفل برشلونة بنجمه ميسي بطريقته الخاصة عندما تغلّب على ضيفه مايوركا 5-2 يوم السبت ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأعاد برشلونة عشاقه إلى ذكريات الزمن الجميل بعدما قدّم شوطاً أولاً ملفتاً تحت إمرة فالفيردي ليعود إلى الصدارة قبل أقل من أسبوعين على الكلاسيكو المرتقب كما أنّ نجمه ميسي صار صاحب الرقم التاريخي فيما يتعلق بالهاتريك (ثلاثة أهداف أو أكثر) في الليغا بوصوله للرقم 35 متفوقاً على منافسه السابق البرتغالي كريستانو رونالدو (34).



وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل للبلوغرانا مبكراً مستفيداً من تمريرة طويلة لزميله الألماني تير شتيغن الذي صنع هدفاً للمرة الثانية في الليغا هذا الموسم (7).



ولم يتأخر ميسي الذي احتفل بتتويجه بالكرة الذهبية السادسة (رقم قياسي) مع جماهير برشلونة قبل انطلاق المباراة، لم يتأخر في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (17).



وذلل الكرواتي أنتي بوديمير الفارق بتسديدة ارتطمت بقدم الفرنسي لينغوليه (35) لكن رد ميسي جاء سريعاً قبل انتهاء الشوط الأول بأربع دقائق.



واستفاد الأوروغوياني لويس سواريز من حالة الفوضى التي أصابت لاعبي مايوركا بتوقيعه على الهدف الرابع بطريقة رائعة جداً مسجلاً أحد أجمل أهداف الموسم (43).



ولعب برشلونة بهدوء كبير في الشوط الثاني عقب ضمانه منطقياً للفوز وهو ما استغله مايوركا بتسجيله الهدف الثاني بواسطة ذات اللاعب بوديمير من ضربة رأس (64)، لكن ميسي أبى أن ينتهي اللقاء دون تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه (83) لينفرد بصدارة هدافي الليغا برصيد 12 هدفاً.



وضرب برشلونة أكثر من عصفور بحجر واحد أمام مايوركا إذ عاد إلى الصدارة رافعاً رصيده إلى 34 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن ريال مدريد، كما حقق فوزه السادس توالياً في جميع المسابقات.



وينتظر برشلونة مباراة مرتقبة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، إذ يحتاج متصدر الدوري الإيطالي لتحقيق الفوز للتأهل إلى ثمن النهائي بعيداً عن الحسابات المعقدة، علماً أنّ البلوغرانا ضمن التأهل متصدراً مسبقاً.





المصدر: بي إن سبورت