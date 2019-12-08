يوفنتوس يتكبد خسارته الأولى وانتر ميلان يتحصن بالصدارة

جرّع لاتسيو ضيفه يوفنتوس، حامل اللقب، خسارته الأولى هذا الموسم بعد أن قلب عليه الطاولة ليفوز 3-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، بادر فريق "السيدة العجوز" بافتتاح باب التهديف بفضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (25)، غير أنّ صاحب الأرض عاد ليقلب الطاولة ويثور على ضيفه بثلاثة أهداف كاملة وقعها كل من لويز فيليبي (45) وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (74) وفيليبي كايسيدو (90+5).



وأكمل يوفنتوس المواجهة منقوصاً من نجمه الكولومبي خوان كوادرادو الذي أقصي بعد نيله البطاقة الحمراء (69).



وحرم لاتسيو ضيفه من استعادة الصدارة واستغلال هدية جاره روما الذي أسقط إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي الجمعة في افتتاح المرحلة وحقق فوزه السابع على التوالي مشددا الخناق على ثنائي الصدارة حيث عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني وخمس خلف إنتر ميلان المتصدر. المصدر: بي إن سبورت

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