رياضة | ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- المجموعة الثالثة:



تعادل بترو أتليتكو الأنجولي على ملعبه مع فريق اتحاد الجزائر 1-1، كما تعادل الوداد المغربي سلبيًا مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

1- ماميلودي صن داونز .. 4 نقاط

2- اتحاد الجزائر .. 2 نقطة

3- الوداد المغربي .. 2 نقطة

4- بترو أتليتكو .. 1 نقطة

- المجموعة الرابعة:



حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على ملعبه أمام فريق شبيبة القبائل بهدف دون رد، كما فاز فريق الرجاء المغربي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 في المباراة التي جمعتهما بالكونغو الديمقراطية.

1- الترجي التونسي.. 6 نقاط

2- شبيبة القبائل.. 3 نقاط

3- الرجاء المغربي.. 3 نقاط

4- فيتا كلوب .. بدون نقاط