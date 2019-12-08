رياضة | تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف نادي برشلونة على أرضه ووسط جماهيره نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويدخل كلا الناديين كلاسيكو الأرض وهما في صدارة ترتيب بطولة الدوري الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة الاسبانية.
وكانت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" قد أعلنت هذا الشهر عن إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين نادي برشلونة ونظيره نادي ريال مدريد بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر الجاري بعد تأجيل المباراة في وقت سابق بسبب الأحداث السياسية في إقليم كتالونيا مما أدى الي تأجيلها لدواعي أمنية.
ويسعي نادي برشلونة لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لفض الشراكة مع ريال مدريد على صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يرغب النادي الملكي في استمرار النتائج الإيجابية وسلسلة الانتصارات في بطولة الدوري الاسباني الممتاز مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للمنافسة علي لقب الليجا هذا الموسم بعد غياب طويل.