رياضة | تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة على أرضه ووسط جماهيره نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويدخل كلا الناديين كلاسيكو الأرض وهما في صدارة ترتيب بطولة الدوري الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة الاسبانية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" قد أعلنت هذا الشهر عن إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين نادي برشلونة ونظيره نادي ريال مدريد بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر الجاري بعد تأجيل المباراة في وقت سابق بسبب الأحداث السياسية في إقليم كتالونيا مما أدى الي تأجيلها لدواعي أمنية.