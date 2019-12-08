رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق لاتسيو مفاجئة كبري بالفوز على فريق يوفنتوس والذى ينافس نظيره إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، بنتيجة كبيرة بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالى، ليهدي لاتسيو صدارة الكالتشيو للنيراتزوري.

وتقدم نج م يوفنتوس كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول بتمريرة من باولو ديبالا ثم تعادل لاتسيو عن طريق فليبي لويز قبل نهاية الشوط الأول ثم تقدم لاتسيو فى النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 74 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش ثم أضاع لاتسيو ركلة جزاء عن طريق المهاجم أمبولي فى الدقيقة 79 وقبل نهاية اللقاء إستطاع فيليبي كايسيدو من تسجيل هدف لاتسيو الثالث، وكان الظهير الأيمن لليوفي كوادرادو نعرض للطرد فى الدقيقة 69.