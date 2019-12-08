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رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام لاتسيو

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حقق فريق لاتسيو مفاجئة كبري بالفوز على فريق يوفنتوس والذى ينافس نظيره إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، بنتيجة كبيرة بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالى، ليهدي لاتسيو صدارة الكالتشيو للنيراتزوري.

وتقدم نج

م يوفنتوس فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول بتمريرة من باولو ديبالا ثم تعادل لاتسيو عن طريق فليبي لويز قبل نهاية الشوط الأول ثم تقدم لاتسيو فى النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 74 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش ثم أضاع لاتسيو ركلة جزاء عن طريق المهاجم أمبولي فى الدقيقة 79 وقبل نهاية اللقاء إستطاع فيليبي كايسيدو من تسجيل هدف لاتسيو الثالث، وكان الظهير الأيمن لليوفي كوادرادو نعرض للطرد فى الدقيقة 69.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس من لاتسيو

إنتر ميلان 38 نقطة

يوفنتوس 36 نقطة

لاتسيو 33 نقطة

روما 29 نقطة

اتلانتا 28 نقطة

كالياري 28 نقطة

نابولي 21 نقطة

بارما 18 نقطة

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هيلاس فيرونا 18 نقطة

تورينو 17 نقطة

ميلان 17 نقطة

بولونيا 16 نقطة

فيورنتينا 16 نقطة

أودينيزي 15 نقطة

ساسولو 14 نقطة

ليتشي 14 نقطة

سامبدوريا 12 نقطة

جنوا 10 نقاط

سبال 1907 9 نقاط

بريشيا 7 نقاط

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