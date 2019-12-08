رياضة | مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:26 م
Advertisements
راشفورد
محمد مرعي
Advertisements
تلقت آمال مانشستر سيتي في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت، ليتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.
Advertisements