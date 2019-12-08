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رياضة | مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:26 م

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راشفورد

راشفورد

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محمد مرعي

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تلقت آمال مانشستر سيتي في لقب الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت، ليتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 14 نقطة عن المتصدر.ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.
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