رياضة | أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد الفوز على نظيره أول اغسطس الأنجولي، وتحقيق ثلاثة نقاط في مشوار الأبيض بدور المجموعات.

وقال على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء اللقاء :" مباراة أول أغسطس كانت صعبة جدًا منتهى الصعوبة، خصوصًا لأن المنافس وصل منذ عامين إلى مراحل متقدمة في بطولة دوري الاأبطال، الفوز اليوم كان مهم جدًا وخصوصا بعد الهزيمة في مباراة مازيمبي، خلقنا فرص عديدة وكنا الأفضل خلال اللقاء".

وأضاف :" الزمالك ينافس بقوة داخل الدوري المصري، الذي أراه واحد من أقوى الدوريات داخل القارة، لم نعمل كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب ضيق الوقت ولكني اعلم جيدًا قوة واسم وتاريخ نادي الزمالك، سعيد جدا بالروح القتالية الذي ظهر عليها اللاعبين في مواجهة اليوم".

Advertisements

وتابع :" خروج مصطفى محمد كلن بسبب تعرضه للإجهاد خصوصا بعد مشاركته الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، تغيير يوسف أوباما أيضا كان بسبب عودته من الإصابة".

وواصل :" لا يوجد أي سبب معين بخصوص مشاركة أشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح، فهو لاعب يصلح للعب في أربعة مراكز داخل الملعب، وهو نجح في تسجيل هدفين خلال اللقاء".

واختتم تصريحاته قائلًا :" الهدف خلال الفترة الأخيرة كان رفع الحالة المعنوية للاعبين، بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي ومازيمبي، أتمنى استمرار الخالة المعنوية المرتفعة للاعبين، وكل تركيزي الآن على مواجهة الخميس في بطولة الدوري المصري".

وأتم : الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الطابع الهجومي وهذه ليست ازمة، نحاول ان نعمل على ان نكون فريق متحد من اجل الظهور بشكل متماسك عند فقدان الكرة