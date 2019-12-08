رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يحسم أولى صفقات الشتاء وبيريز يُعاند زيدان وورطة كبيرة تضرب الريال وترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يحسم أولى صفقات الشتاء وبيريز يُعاند زيدان وورطة كبيرة تضرب الريال وترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 7 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الملكي صفقة الهولندي فان دي بيك نجم آياكس والمقرر انضمامه إلى الملكي في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ميندي يورط ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد وضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ورطة حقيقية قبل مواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

وذكرت التقارير أن المدافع الفرنسي تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام إسبانيول في اللقاء الذي أنتهى بفوز الملكي بهدفين نظيفين على ملعب السانتياجو البرنابيو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وأكدت التقارير الصحفية غياب ميندي عن مواجهة فالنسيا في الجولة المقبلة بالإضافة إلى معاناة النجم البرازيلي مارسيلو من إصابة ستجعله يغيب عن المباريات في الأسابيع القادمة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن زيدان يمتلك بعض الخيارات لتعويض غياب ميندي ومارسيلو حيث يمكن له الإعتماد على كارفخال في مركز الظهير الأيسر مع وجود ميليتاو أو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت التقارير الصحفية إلى إمكانية اعتماد زيدان على ناتشو فرنانديز في مركز الظهير الأيسر ولكن المدافع الإسباني عائد مؤخرًا من الإصابة ومشاركته كأساسي ستكون معقدة وصعبة.

أخبار ريال مدريد اليوم

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الذي يغيب عن الفريق الفترة الحالية بسبب الإصابة بات مستقبله مهدد مع الملكي.

وأكدت صحيفة Ok Diario الإسبانية رغبة مسئولي ريال مدريد في التخلص من خيمس رودريجيز من أجل الحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي ينتهي عقده مع الملكي في عام 2021 ويرغب الميرينجي في التخلص من رودريجيز في نهاية الموسم الحالي للإستفادة منه مالياً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أصبح قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن النادي الملكي رفض التخلي عنه وسط إهتمام أتلتيكو مدريد ونابولي بالحصول على خدماته.

- ريال مدريد يحسم أول صفقاته في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني حسم صفقة دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن فان دي بيك ارتبط انتقاله إلى النادي الملكي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يسعى ريال مدريد لتدعيم مركز خط الوسط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك سيصبح لاعبًا لريال مدريد ابتداءً من 1 يوليو 2020 بنهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه لا أحد من الأطراف الثلاثة يريد تأكيد الصفقة في الوقت الحالي من الموسم لكن الإعلان الرسمي هو مجرد مسألة وقت.

- بيريز حجر عثرة أمام زيدان في صفقة بوجبا

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم وسط نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بوجبا على رأس أولوياته لتدعيم خط وسط النادي الملكي.

في المقابل، أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض التعاقد مع بوجبا في الوقت الحالي.

وفند بيريز رفضه لبوجبا بإرتفاع المقابل المادي لضمه، في ظل سياسة النادي الرامية للتعاقد مع لاعبين شبان، حيث يسعى النادي لتقليل نفقاته خشية إنتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، حيث أنفق الفريق 350 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أن النادي يسعى لإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الشبان، أمثال فيديريكو فالفيردي، والنرويجي المعار لريال سوسيداد مارتن أوديجارد.

وكان الريال قد طلب بوجبا رسمياً من مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، لكن إدارة الشياطين الحمر طلبت مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ 27 عاماً، وهو ما إعتبره بيريز مبلغاً مبالغاً فيه.

وفي نفس السياق، قد يتجه بيريز لأهداف أخرى في السوق في وسط الميدان وبسعر أقل، مثل الدانماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام، والهولندي دوني فان دي بيك نجم أياكس

- ريال مدريد ينفرد بصدارة الليجا مؤقتًا بعد الانتصار على إسبانيول

واصل ريال مدريد سلسلة نتائجه المميزة في الليجا في الفترة الأخيرة وذلك بعدما تغلب على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ريال مدريد بدأ هذا اللقاء ضاغطًا منذ البدية حيث سعى الفريق الملكي لإحراز الهدف الأول مبكرًا لك دفاعات إسبانيول وحارس مرماه لم يمنح أصحاب الأرض ما أرداو.

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ومع استمرار ضغط ريال مدريد نجح الفرنسي رفائيل فاران في إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب زين الدين زيدان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سعى لاعبو الفريق الملكي لإضافة الهدف الثاني وتأمين النتجة خوفًأ من إدراك إسبانيول التعادل في أي وقت وبالفعل ومع حلول الدقيقة 79 نجح هداف المسابقة كريم بنزيمة في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد وتأكيد الفوز.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة لينفرد بصدارة الليجا مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا مساء اليوم، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير

ملخص أخبار ريال مدريد

- ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز ريال مدريد

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بفوز الملكي، بهدفين مقابل دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.

ونجح الفرنسي رافائيل فاران مدافع مدريد، في التقدم لصالح فريقه بالهدف الأول بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كريم بنزيما بالهدف الثاني بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

وحصل فيرلاند ميندي لاعب الميرنجي، على الكارت الأحمر في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليتم فقده رسميًا في مباراة فالنسيا، بالجولة المقبلة.

وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أمس الجمعة بمواجهة بين فياريال وأتليتكو مدريد، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهدف.

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده إلى 34 نقطة والانفراد بصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه برشلونة، بفارق ثلاث نقاط، في إنتظار مباراة البلوجرانا مساء اليوم أمام ريال مايوركا لحساب نفس الجولة.

- أول تعليق من زيدان من عبور عقبة إسبانيول

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه الهام اليوم السبت عقب الفوز على إسبانيول بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان عقب نهاية المباراة :"كانت مباراة صعبة، اسبانيول لا يستحق المركز الذي يتواجد فيه في جدول الترتيب".

وأضاف :"لقد عانينا لكن باللعب والتركيز، قدّمنا مباراة جيدة، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة".

وتابع :"تعجبني جهوزية وتواجد جميع اللاعبين، لأن بانتظارنا مباريات كثيرة".

- فاران: واجهنا خصمًا عنيدًا وهدفي مساعدة ريال مدريد دائمًا

عبر الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد عن سعادته عقب فوز فريقه على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد ظهر اليوم السبت.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا ظهر اليوم على حساب ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فاران عقب نهاية المباراة :"كانت المباراة متطلبة بدنياً وأعتقد أننا عانينا كثيراً، الخصم ضغط علينا كثرا وكان علينا ان نتحلى بالصبر لتسجيل الهدف واعتقد أنها كانت مباراة تنافسية امام خصم عنيد".

وأضاف :"حاولنا أن نلعب بأسلوبنا المعهود ولكن كان ينقصنا تمريرة ما قبل الهدف ولكنها كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا وأيضاً لإسبانيول".

وعن الهدف الذي سجله قال :" أنا دائماً ما احاول مساعدة الفريق وهذا شيء مهم لأننا مجموعة وفريق واحد ، المهاجمون يساعدوننا ونحن نساعدهم وأنا سعيد جداً من أجل هذا الهدف".

أخبار ريال مدريد الآن

- ورطة جديدة لريال مدريد

تلوح في الأفق أزمة كبيرة تهدد نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وربما تمتد للميركاتو الصيفي أيضاً.

وأظهر التقارير الصحفية إلزامية ريال مدريد بتوفير مبلغ 200 مليون يورو على الأقل، من أجل معادلة ميزانية النادي بعد الصفقات التي أبرمها فلورنتينيو بيريز في الصيف المنصرم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها اليوم، المشكلة التي قد تواجه ريال مدريد في المستقبل، في ظل سعى الريال لإبرام صفقات خيالية مثل الفرنسيان بول بوجبا وكيليان مبابي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وأنفق النادي الملكي مبلغ 350 يورو لضم ستة لاعبين هي الحارس ألفونس أريولا والبلجيكي إيدين هازارد والبرازيليان رودريجو جوس وإيدير ميليتاو و الفرنسي فيرلان ميندي والصربي لوكا يوفيتش.

في المقابل إستغنى الريال عن خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والثلاثي الإسباني تيو هيرنانديز ماركوس يورنتي وراؤول دي توماس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

ويتعين على نادي ريال مدريد بيع صفقات بما يقارب 200 مليون يورو، خشية التعرض لقوانين قواعد اللعب المالي النظيف.