رياضة | ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي 2 - 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

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ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في النتيجة مبكرا عبر نجمه المغربي المتألق أشرف بن شرقي، في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة، وحاول الفريق الأنجولي إدارك هدف التعادل في الشوط الاول لكن دون فائدة وسط دفاع رائع من لاعبي القلعة البيضاء.
وواصل النجم المغربي تألقه في المباراة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليعزز من تقدم الفارس الأبيض بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل حارس الفريق الأنجولي من التصدي لها، ليحسم الزمالك المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور.
وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام.
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.
في الهجوم: مصطفي محمد.
ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوزه على أول أغسطس الأنجولي
1- مازيمبي الكونجولي برصيد 6 نقاط.
2- الزمالك برصيد 3 نقاط.
3- زيسكو الزامبي برصيد نقطة واحدة.
4- أول أغسطس الأنجولي برصيد نقطة واحدة.