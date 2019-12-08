الامارات | «أبيض الغولف» إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الغولف» إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر منتخب الغولف، صباح اليوم، متجهاً إلى مدينة مراكش المغربية، للمشاركة في البطولة العربية الـ39 للرجال، المقامة على ملاعب «إمليكس» حتى 16 الجاري، وتشهد مشاركة منتخبات 14 دولة عربية.

ويحمل ثلاثة لاعبين طموحات الغولف الإماراتي في المنافسة على لقب البطولة العربية، هم عبدالله المشرخ، وداود جفال، وراشد العمادي، ويترأس بعثة المنتخب الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي.

ووقع اختيار لجنة المنتخبات على قائمة المنتخب في بطولة المغرب، من ضمن 10 لاعبين خضعوا منذ مايو الماضي لاختبارات، بالإضافة إلى تدريبات محلية وخارجية، من ضمنها معسكر خارجي في إيرلندا أغسطس الماضي، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، المكون من التونسي سمير الولاني، قبل أن يدخل اللاعبون في الآونة الأخيرة مرحلة التجمع النهائي، وخوض تدريبات بمعدل أربع ساعات يومياً. وقال أمين عام اتحاد الغولف مدير المنتخبات، خالد الشامسي، في تصريح صحافي: بذل اللاعبون مجهودات مضاعفة في الفترة الأخيرة، رغم صعوبة مراحل الإعداد التي اقتصرت على التجمعات الداخلية، في ظل الظروف الوظيفية والدراسية التي حالت دون مشاركة قائد المنتخب خالد الجسمي، والشاب أحمد سكيك، بالإضافة إلى ظروف خاصة وقفت عائقاً أمام وجود سيف ثابت».