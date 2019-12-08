الامارات | أتلتيكو مدريد يواصل نزف النقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يواصل نزف النقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أتلتيكو مدريد نزف النقاط بتعادل سلبي مخيّب، أمام مضيفه فياريال في افتتاح المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محلياً. ودخل أتلتيكو اللقاء بحثاً عن الفوز بعد خسارته على أرضه الأحد الماضي أمام برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 86، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبقي فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المركز السادس برصيد 26 نقطة، بعد تعادله الثامن هذا الموسم في الليغا، مقابل ستة انتصارات وهزيمتين. وكان أتلتيكو، بطل إسبانيا عام 2014، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي، الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية إلى دور الـ16، بعد أن ضمن يوفنتوس الإيطالي البطاقة الأولى عن المجموعة الرابعة.