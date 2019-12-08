الامارات | خالد الفهيم قائماً بأعمال رئيس «غرب آسيا» للترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفهيم قائماً بأعمال رئيس «غرب آسيا» للترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للترايثلون، تكليف خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، مهمة القائم بأعمال رئيس الاتحاد، بعد اعتذار ممثل الكويت الرئيس السابق للاتحاد، الشيخ فهد الصباح، وذلك خلال اجتماع المكتب أول من أمس، على هامش تنظيم بطولة غرب آسيا في ضيافة البحرين.

وسيتولى الفهيم المهمة حتى انتخاب الرئيس الجديد مطلع 2020.

ورحب الفهيم بالتكليف، وقال في تصريح صحافي: سأسعى لأكون جديراً بالمسؤولية المنوطة بي، بما يسهم في مواصلة تطور لعبة الترايثلون نحو الأفضل.

وفي أبرز قرارات الاجتماع الذي حضره ممثلو 10 دول، تم الاتفاق على وضع خطة تطوير شاملة للعبة، إلى جانب مناقشة النظام الداخلي للاتحاد، بما يتناسب مع النقلة النوعية البارزة في نشاطاته. وتم اختيار الكويت لتكون مكاناً لعقد الاجتماع المقبل، لاستكمال اعتماد خطة الموسم الجديد.