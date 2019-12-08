الامارات | إيفرتون يبدأ حقبة ما بعد سيلفا بإسقاط تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يبدأ حقبة ما بعد سيلفا بإسقاط تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد إيفرتون بأفضل طريقة على إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، بفوز كبير على ضيفه تشلسي 3-1، أمس، في افتتاح المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بالنادي اللندني خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات في البطولة المحلية.

وأقالت إدارة إيفرتون المدرب البرتغالي الخميس، في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في «دربي» المدينة أمام ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل مؤقت الأسكتلندي دنكان فيرغوسون.

وتمكن الأخير في مباراة، أمس، من التفوق على تشلسي ومدربه النجم السابق فرانك لامبارد، من خلال أداء هجومي قوي، أثمر هدفين لدومينيك كالفرت لوين (49 و84)، وآخر للبرازيلي ريتشارليسون (5)، مقابل هدف وحيد للكرواتي ماتيو كوفاشيتش في الدقيقة 52.

وهي الخسارة الثالثة لتشلسي في آخر أربع مباريات في الدوري الممتاز، في سلسلة من النتائج المخيبة تلي تحقيقه ستة انتصارات متتالية.