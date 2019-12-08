الامارات | حكام أجانب يديرون منافسات بطولة رأس الخيمة لـ «مصارعة الذراعين»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أجانب يديرون منافسات بطولة رأس الخيمة لـ «مصارعة الذراعين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الحدث المنتظر، الذي يقام يومي 26 و27 الجاري، بالمنطقة التعليمية في رأس الخيمة، ستدار منافساتها من قبل حكام أجانب.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، أحمد بن درويش، لـ«الإمارات اليوم»: «تواصلنا مع الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، وتم الاتفاق معه على مشاركة حكام أجانب دوليين، يتعاونون مع الحكام الدوليين المواطنين في إدارة المنافسات، وذلك من أجل فرص متكافئة للجميع».

يذكر أن قائمة الحكام المحليين في البطولة تضم خالد علي الحاج، وعمر جمعة الظاهري، وعبدالله عبداللطيف، وعبدالله الطويل، ومحمد الحميدي. في المقابل سيكون على رأس الحكام الأجانب اللبناني الدولي دانيال فتوح، بجانب حكام آخرين سيتم الكشف عن أسمائهم في الفترة المقبلة.

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وأضاف: «تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة، تم تخصيص الجوائز للـ20 الأوائل في كل فئة، وهو أمر غير مسبوق في البطولات السابقة، وبواقع مليون ونصف المليون درهم، لكل فئة، والهدف من ذلك لفت أنظار الشباب إلى رياضة تتميز بها الإمارات، ونتطلع من خلالها إلى أن تكون رأس الخيمة عاصمة إقليمية لها.

وقال أيضاً: «اللجنة المنظمة ستوفر طائرة بمواصفات وتجهيزات طبية متكاملة لسلامة المشاركين في البطولة، وعوامل تنظيمية متطورة أخرى تعزز نظرتها ببطولة مميزة من كل الجوانب»، وعن الأوزان التي سيتم المنافسة خلالها اكد أن اللجنة المنظمة اعتمدت أربعة أوزان هي: 70 و80 و90 وأكثر من 90 كلغ.

جوائز كبيرة تم تخصيصها، بواقع 1.5 مليون درهم لكل فئة في المنافسات.