الامارات | فريق فيجي يودّع «طيران الإمارات للرجبي» من الدور الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فيجي يودّع «طيران الإمارات للرجبي» من الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق فريق فيجي لسباعيات الرجبي للرجال، حامل لقب السلسلة العالمية، في بلوغ ربع نهائي كأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تقام على ملعب ذا سيفنز في دبي للمرة الأولى، منذ إدراجها ضمن جولات السلسلة العالمية قبل 21 عاماً.

وحلّ فريق فيجي ثالثاً في المجموعة (A) خلف فرنسا والأرجنتين، رغم تحقيقه فوزين من أصل ثلاثة، وتساوي فرق المجموعة في عدد النقاط، غير أن الكلمة الأخيرة كانت لعدد الأهداف، بعد هزيمته أمام الأرجنتين 24-21. في حين عبرت فرق أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا إلى ربع النهائي دون تعرضها لأي خسارة.

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ومن المتوقع أن يشهد ربع نهائي الكأس مواجهات قوية بين فرنسا وإنجلترا، نيوزيلندا والولايات المتحدة. وشهدت منافسة السيدات فوز فرنسا على نيوزيلندا 19-14، لتتصدر المجموعة (C)، وتضرب موعداً في ربع النهائي لملاقاة كندا التي حلت ثانية في المجموعة ( A) بعد خسارتها أمام الولايات المتحدة 34-1.

من جهة ثانية، قامت شركة «المسعود برغوم»، إحدى شركات مجموعة المسعود، بتجديد تعاونها مع بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، للسنة الخامسة على التوالي.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي قامت شركة المسعود برغوم رينتالز، أحد أقسام شركة المسعود برغوم، بتوفير حلول جاهزة لمجموعة من الهياكل المؤقتة المطلوبة خصيصاً للحدث، بما في ذلك وحدات الوضوء، ودورات المياه، ووحدات VIP، وغرف تغيير الملابس المخصصة للاعبين، وغرف الصلاة، والمكاتب، ووحدات الإسعافات الأولية، ووحدات المطبخ، ومقصورات التذاكر، وحاويات التخزين والحاويات المبردة، وأبراج الإنارة، وغيرها من المعدات الضرورية للبطولة.