الامارات | أحمد أهلي: «تنس الحبتور» حجزت مكانة مميزة في الأجندة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أهلي: «تنس الحبتور» حجزت مكانة مميزة في الأجندة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس اتحاد ألإمارات للتنس، أحمد عبدالملك أهلي، إن بطولة الحبتور الدولية للتنس للسيدات حجزت مكانة مميزة في أجندة الاتحاد الدولي، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن البطولة باتت تمتاز بالتنظيم المميز والناجح، إلى جانب استقطابها نجمات التنس الموهوبات.

وأكد أن اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، يثمن الدور الكبير الذي تقوم به مجموعة شركات الحبتور في دعم مسيرة رياضة التنس، سواء محلياً أو دولياً، وذلك تزامناً مع تنظيم النسخة الـ22 من دولية الحبتور لتنس السيدات.

وقال أحمد أهلي إن لعبة التنس باتت تستقطب لاعبات مواطنات، وإنها رفعت من سقف تطلعاتهم في هذه الرياضة.

وشدد على أن الاتحاد يجند كل إمكاناته لدعم بطولة الحبتور، خصوصاً أنها تعتبر محطة مهمة قبل مشاركة لاعبات العالم في برنامج العام 2020. وأوضح أن النسخة الماضية من البطولة أسهمت في وصول لاعبات مميزات للعالمية، انطلقن من بطولة الحبتور.