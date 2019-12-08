الامارات | الشامسي: صفوف العين ستكتمل خلال أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: صفوف العين ستكتمل خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، أن صفوف «الزعيم» ستكتمل خلال أسبوعين من الآن بعودة جميع اللاعبين المصابين، على رأسهم لاعب الوسط ريان يسلم، بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما سيعزز من مواجهة ضغط المباريات التي سيخوضها الفريق خلال شهر ديسمبر الجاري بأداء مباراة كل أربعة أيام، أبرزها أمام النصر والوحدة في الدوري، ومواجهة دبا الحصن في كأس رئيس الدولة.

وقال الشامسي في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول موقف الإصابات في الفريق: «كل اللاعبين المصابين أصبحوا في مراحلهم الختامية من عملية التأهيل، وهو أمر يحسب للإدارة والجهاز الطبي، من الجيد عودة اللاعبين المصابين في الفترة الحالية، ريان يسلم سيكون جاهزاً بشكل رسمي للمشاركة في الأسبوع المقبل».

وقلل مدير فريق العين من حجم الضغوط التي سيواجهها «الزعيم»، خلال الفترة الحالية، بسبب خوض مباراة كل أربعة أيام، وقال: «هذا الواقع ليس جديداً على العين، لأنه معتاد على مثل هذ الضغوط، منذ سنوات يشارك الفريق في دوري أبطال آسيا، ويكون مواجه بضغط المباريات، ومع ذلك يقدم مستويات جيدة».

وحول التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي بعد الفوز، أول من أمس، على الشارقة 2-1، قال: «من ينتمي لنادي العين عليه أن يعود نفسه على النجاحات، (الزعيم) معتاد على تحقيق البطولة، على الجماهير أن تؤازر الفريق وتضع الثقة باللاعبين، العين فريق بطولات وهو معتاد عليها وأي منافسة يشارك فيها يكون هدفه المنافسة مهما كان حجم أو اسم البطولة، وفي هذه البطولة أقول إننا نريد الذهاب للمباراة النهائية».

من جانبه، أعرب مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «إن فريقه قدم واحدة من أفضل المباريات، نظراً لصناعة العديد من الفرص، ونسبة التسديد على المرمى، والسيطرة على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها».

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وأضاف: «قدم الجميع أداءً جيداً، بما في ذلك الدوليون الذين تدربوا مع الفريق مرتين قبل المواجهة، وأظهر خالد عيسى وأحمد برمان رغبة قوية في المشاركة رغم الإجهاد، ويستحقان الإشادة على المردود الذي قدماه في المواجهة، بالنسبة للحديث عن ظاهرة إهدار الفرص يجب أولاً الإشادة بأننا صنعنا العديد من الفرص، وأمر تحويلها إلى أهدف يرتبط بعامل التوفيق».

وحول الأخطاء الدفاعية المتكررة في العين، قال: «الأمر يرتبط بعامل التوفيق أيضاً، فالمدافع كالمهاجم إن كان في يومه فلن يرتكب أخطاء، وشخصياً راضٍ عن أداء إسماعيل أحمد قائداً فعلياً للفريق، إذ يتمتع بشخصية رائعة وقوية، ولم يرتكب خلال المباريات الخمس الأخيرة أي خطأ».

العنبري: افتقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة

أرجع مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، السبب وراء خسارتهم 1-2 أمام العين في ربع نهائي كأس الخليج العربي، إلى فقدان لاعبيه للتركيز، خصوصاً في الدقائق الأخيرة من عمر الشوطين، مؤكداً في الوقت نفسه أن خطته في الشوط الثاني كانت محاولة الاحتفاظ بالكرة، لكن أصحاب الأرض كانت لديهم الأفضلية.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل لكنها كرة القدم، أعتقد أن لاعبي فريقي فقدوا التركيز في الدقائق الأخيرة للشوطين الأول والثاني وتلقينا هدفين، وحاولنا الاحتفاظ بالكرة في الشوط الثاني، لكن العين كان صاحب الأفضلية، عموماً مقارنة بالموسم الماضي، فقد تقدمنا بشكل جيد في هذه البطولة».