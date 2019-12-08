الامارات | مورينيو أمضى ليلته في مقر تدريب توتنهام بعد الخسارة أمام مان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو أمضى ليلته في مقر تدريب توتنهام بعد الخسارة أمام مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه أمضى ليلته بمقر التدريب التابع لفريقه الإنجليزي، بعد خسارته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وعيّن مورينيو، في نوفمبر الماضي، مدرباً للنادي اللندني خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في أول منصب تدريبي يتولاه منذ إقالته من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

وعاد مورينيو إلى ملعب أولد ترافورد التابع للشياطين الحمر، حيث تلقى الخسارة بنتيجة 1-2، كانت الأولى له مع فريقه الجديد بعد فوزين على وست هام وبورنموث بالنتيجة ذاتها (3-2) في الدوري الممتاز، وعلى أولمبياكوس اليوناني (4-2) في دوري أبطال أوروبا أتاحت للفريق التأهل للدور الثاني من المسابقة. وقال مورينيو، في تصريح صحافي: «لقد نمت هنا (في مقر التدريب)، بقيت هنا، لم أذهب إلى المنزل». وتابع «في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، ما الذي كنت أقوم به؟ بيرنلي»، في إشارة إلى التحضير للمباراة التالية (جرت أمس). وتابع «تحليل بيرنلي، محاولة تنظيم الحصة التدريبية، محاولة تنظيم الاجتماع التحضيري للمباراة، اختيار اللقطات التي ستعرض أمام اللاعبين لتقديم الصورة الأكثر وضوحاً عن أسلوب لعب الخصم». وشدد على أن «هذه الطريقة هي ما يجب القيام به في كرة القدم». وأكد مورينيو، الذي يخوض ثالث تجربة تدريبية له في إنجلترا بعد تشلسي ومانشستر يونايتد، أنه طلب من اللاعبين عدم التفكير في أي خسارة، والتطلع بأمل لكل المباريات المتبقية في مختلف البطولات.

الهزيمة من مان يونايتد كانت الأولى لمورينيو مع توتنهام، منذ أن تولى تدريبه أخيراً.