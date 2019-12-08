الامارات | الأهلي يستعيد نغمة الفوز في «الأبطال» أمام الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد نغمة الفوز في «الأبطال» أمام الهلال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الأهلي المصري فوزاً على الهلال السوداني 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا. وتقدم الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 15، وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أطهر الطاهر هدفاً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بالمركز الثالث، بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.
وكان الأهلي خسر أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما فاز الهلال الســوداني عــــــــلى بلاتينيوم 2-1.
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