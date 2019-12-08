شكرا لقرائتكم الزمالك واول اغسطس ..ترتيب مجموعة الفارس الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقى فريق الزمالك للمركز الثاني فى مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة من جولتين.

وحسم الزمالك مباراته أمام ضيفه الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، وفاز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

جاء هدفي اللقاء عن طريق بن شرقي فى الدقيقة 16، و68 من زمن اللقاء.

ونجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فى تسجيل الانتصار فى أول ظهور له مع الفارس الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا

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كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: