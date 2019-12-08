شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف موقف ساسى من المشاركة أمام زيسكو يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مصدر مسؤول بالزمالك لسوبر كورة:"تلقينا اخطارا ودي من الاتحاد الإفريقي إن اللائحة في النسخة الجارية تم تعديلها ويكون إيقاف اللاعب بعد حصوله علي 3 إنذارات وننتظر إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي بذلك خلال 48 ساعة".
يذكر إنه وفقا للائحة الموسم الماضي بدوري الأبطال يغيب ساسي عن لقاء زيسكو ولكن وفقا لتأكيدات مسؤولو الزمالك إن اللائحة تم تعديلها ولن يغيب اللاعب.
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