شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي يسجل رقما تاريخيا عقب ثنائية أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد الدولي المغربي أشرف بن شرقي فريقه الزمالك للفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات بن شرقي أول لاعب مغربي في تاريخ الزمالك يسجل في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وتاسع لاعب أجنبي يسجل في دور المجموعات عبر تاريخ القلعة البيضاء، حيث سبقه الغاني جونيور، أجوجو، عبد الله سيسيه، ورزاق أوموتويسي، وستانلي، ومايوكا، ومعروف يوسف، ودومينيك داسيلفا.

Advertisements

كما أصبح الدولي المغربي أول لاعب يسجل هدفين في لقاء واحد لمصلحة الزمالك منذ عام 2013 عندما سجل أحمد جعفر ثنائية في شباك ليوبارد الكونغولي يوم 22 سبتمبر 2013 وفاز الزمالك بنتيجة 4-1، وأول لاعب أجنبي منذ البوركيني عبد الله سيسة عام 2012 في شباك تشيلسي الغاني، وأول لاعب يسجل ثنائية في مباراتين مختلفتين في دوري الأبطال منذ أحمد جعفر عام 2013.

ويمتلك أشرف بن شرقي 4 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعدما سجل هدفين في شباك ديكيداها الصومالي وهدفين في شباك أول أغسطس الأنجولي.