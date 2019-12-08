شكرا لقرائتكم كارتيرون يحقق رقما تاريخيا غائب منذ أكثر من ربع قرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق نادي الزمالك الفوز في أول لقاء افريقي تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على حساب أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق كارتيرون رقم تاريخي بعدما حقق الفوز مع النادي الأهلي في أول لقاء افريقي على حساب تاون شيب بطل بوتسوانا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 ثم الفوز على أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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ويعد كارتيرون هو أول مدرب أجنبي يحقق الفوز في أول مباراة افريقية مع قطبي الأهلي والزمالك، وأول مدرب بشكل عام منذ المدرب الكبير الراحل محمود الجوهري الذي فاز في أول لقاء مع الأهلي عام 1982 على حساب جرين بافلوز، وعام 1993 على حساب فريق ستاسيونري ستورس في الدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق أول فوز في دور المجمعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا منذ الفوزعلى كابس يونايتد بثنائية نظيفة عام 2017.