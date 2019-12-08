شكرا لقرائتكم شوقي غريب: تكريم الرئيس له مذاق خاص و8 وديات استعدادًا للأوليمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال غريب في تصريحات تلفزيونية: "تكريم الرئيس يعد تكريمًا من الدولة بالكامل، نشعر بسعادة الجميع بإنجاز المنتخب الأولمبي". وتابع أن المنتخب الأولمبي يسعى لخوض 8 وديات قبل أوليمبياد طوكيو، مشددًا على سعي الفراعنة لحصد ميدالية أوليمبية وإضافة إنجاز جديد للكرة المصرية.

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