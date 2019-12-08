شكرا لقرائتكم مدرب أول أغسطس: حزين على الخسارة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال دراجون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : كنا الأفضل في الشوط الأول ولم نكن نستحق الخسارة، ولكن لا تزال هناك فرصة في المنافسة والتأهل.
وأضاف المدير الفني للفريق الانجولي ، ان هناك مشكلة يعاني منها فريقه وهي عدم استغلال الفرص في تسجيل الأهداف ، ونسعي لتصحيح تلك المشكلة في المباريات المقبلة.
وكان الزمالك قد نجح في حصد أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه اليوم علي فريق أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و 68 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.
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