شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى ابطال افريقيا بعد الفوز على اول اغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك الفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 68، ليحتل الأبيض المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط.

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وجاء ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز الأبيض على ضيفه أول أغسطس كالتالى :



مجموعة الزمالك

وبات الزمالك أول فريق مصري يحقق الفوز على 5 فرق أنجولية مختلفة، بداية من أتليتكو أفياكاو بثنائية نظيفة عام 2005، ثم على حساب انتر كلوب بثلاثية نظيفة عام 2008، ثم كابسكورب الأنجولي عام 2014 بهدف نظيف، ثم بترو أتليتكو الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية 2019 بهدف دون رد، وأخيرا أول أغسطس في النسخة الحالية بثنائية نظيفة.

ويخرج الزمالك لملاقاة فريق زيسكو الزامبي يوم 28 ديسمبر المقبل في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أطال إفريقيا.