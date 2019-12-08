شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 7/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار حدثت اليوم السبت، والتي يعد أبرزها فوز الزمالك على أول أغسطس الأنجولي في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت على ملعب السلام.

السيسى يمنح منتخبات الأولمبى والاسكواش والكاراتيه وسام الرياضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش، الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى البارليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

الأهلي يطلب "حق رعاية" النني من بشكتاش التركي

أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لنادي بشكتاش التركي من أجل استعجال الحصول على حق رعاية محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول والذى يُعد أحد ناشئي القلعة الحمراء.

وجاء إرسال الأهلي خطاب للنادي التركي للحصول على حق رعاية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة بعما سبق وحصل الأهلي على 81 ألف جنيه إسترليني من نادي أرسنال الإنجليزي الذى يمتلك اللاعب ووافق على إعارته موسماً الصيف الماضي لنادي بشكتاش التركي.

الاتحاد الدولى يسحب تنظيم بطولة العالم للأثقال من مصر بعد تأكيد الإيقاف

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها العام المقبل من مصر، فى ظل قرار إيقاف نشاط اللعبة فى مصر لمدة عامين من المشاركات الدولية.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

الحدود يهزم بتروجت ويصعد لمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 بالكأس

صعد فريق حرس الحدود لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب المكس بالإسكندرية، وبذلك يضرب الحرس موعداً مع فريق أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 للكأس، حيث صعد أبو قير لهذا الدور مُتخطياً عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ32 بضربات الجزاء.

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وأدار لقاء اليوم محمود ناصف وهشام الدسوقى وصالح محمد، ومعهم سعيد حمزة حكما رابعا.

فيديو.. الاتحاد السكندرى يهزم النصر 1 / 0 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر على حساب فريق النصر بعد الفوز بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم رزاق سيسيه للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسددها فى مرمى النصر.





قرار سري في الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأأهلي أدلة كثيرة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن هناك قراراً سرياً بالاستغناء عن صالح جمعة رغم الاعتراف بإمكانياته الكروية الكبيرة، إلا أن عدم التزامه كان له أكبر الأثر في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وأن عدم الالتزام والسهر المستمر أثر بالسلب على مردود اللاعب في التدريبات، الأمر الذي دفع فايلر لاستبعاده من قائمة جميع المباريات في الفترة الأخيرة.

الزمالك يستعيد التوازن أفريقيا بثنائية بن شرقى في أول أغسطس

نجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه اليوم علي فريق أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و 68 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.