شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 7 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 7 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها فوز الفريق الكروى على اول اغسطس الأنجولى بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى فى الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا .

الزمالك يستعيد التوازن أفريقيا بثنائية بن شرقى في أول أغسطس

نجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه اليوم علي فريق أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و 68 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

مرتضي منصور يطالب بإيقاف الهتافات ضد الأهلي

طالب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الجماهير، بإيقاف الهتافات المسيئة التي رددها عدد من أفراد جمهور الفريق الأبيض ضد الأهلي عقب الهدف الثاني للزمالك في مرمي أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء المقام حاليا، علي ستاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور ومجلس الزمالك يحضرون مواجهة أول أغسطس

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حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء مجلسه على التواجد فى مقصورة استاد السلام، من أجل مؤازرة الفريق الكروى الأول خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولى التى ستنطلق فى التاسعة مساءًا بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ينهي أزمة عقوبات "فتح الله" في جلسة الحل

وافق محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق على حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء تقديرا لظروف النادي وحرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.