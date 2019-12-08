شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: هدفنا تحقيق بطولة لبيراميدز وغياب الجماهير يحمينا من الضغوطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز عن مواجهة فريقه لنظيره نواذيبو بطل موريتانيا المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية بدور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال جابر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "هدفنا الفوز غدا وسنلعب على تحقيق ذلك من أجل اتخاذ خطوة كبرى نحو التأهل للدور المقبل بالبطولة".

وأضاف: "هدفنا تحقيق بطولة للنادي هذا الموسم خاصة وأن مجلس الإدارة وفر كل شئ من أجل تحقيق ذلك ونحن سنعمل على حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم".

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وحول خوض بيراميدز للمباريات بدون دعم جماهيري أكد جابر : "نلعب المباريات بدون ضغوط جماهيرية لكن يوجد علينا ضغوط كبيرة من الجهاز الفني بقيادة ديسابر الذي يسعى دائما لتحقيق الانتصارات وسنلعب غدا من أجل الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي البطولة".

وأردف: "نبذل قصارى جهدنا لحصد الألقاب مع بيراميدز وهدفنا دائما هو تحطيم الأرقام القياسية وسنسعى لاستغلال انطلاقتنا الرائعة في البطولة لمواصلة رحلتنا نحو تحقيق اللقب".