اهداف مباراة الزمالك واول اغسطس الانجولى بدوري الابطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه علي أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، علي استاد السلام. وأحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 68، ليحتل الأبيض المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. حراسة المرمى: اداو كباكا الدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا. الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو. الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

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