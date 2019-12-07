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شكرا لقرائتكم خبر عن جاميرو يقود فالنسيا لفوز درامي على ليفانتي بالليجا والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
حقق فريق فالنسيا فوزا صعبا على نظيره ليفانتي بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، خلال لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، حيث المباراة، التي أقيمت مساء اليوم بملعب "سيودتد دي فالنسيا".
وقلب الخفافيش تأخرهم من هدفين لهدف، إلى فوز بأربعة أهداف لهدفين، عبر كلا من روجر مارتي هدف في مرماه ثم هدفي الفرنسي كيفين جاميرو ليختتم فيران توريس الرباعية، خلال الدقيقة ٣ و٥٧ و٥٩ و٨٨، بينما اكتفى ليفانتي أصحاب الأرض بهدفين عن طريق روجر مارتي الدقيقة ١١ و٢٠.
بهذا الفوز الثمين يرفع فالنسيا بقيادة مدربه "سيلاديس" رصيده للنقطة ٢٦ بالمرتبة السابعة، فيما يظل ليفانتي عند النقطة ٢٠ بالمركز الحادي عشر.
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