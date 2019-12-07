الزمالك يفوز علي بريميرو دي اوجوستو بثنائية في دروي أبطال إفريقيا 

السبت 7 ديسمبر 2019

حقق نادي الزمالك المصري فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ علي حساب نظيره نادي بريميرو دي اوجوستو اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.



واستطاع نادي الزمالك استغلال عامل الأرض و الجمهور ليسيطر علي المباراة وسط تألق كبير من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الذي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول وأضاف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني وشهدت المباراة طرد لاعب اول أغسطس الأنجولي إيبوكون أكينفينوا في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يحقق نادي الزمالك المصري فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا ليرفع رصيده الي 4 نقاط بالمركز الثاني بينما توقف رصيد نادي اول أغسطس الأنجولي عند نقطة واحدة فقط في المركز الأخير بالمجموعة.