الامارات | بالصور والأرقام.. مشوار محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والأرقام.. مشوار محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الملك المصري محمد صلاح، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز وإحراز الأهداف بعد فترة كبيرة من الغياب أثرت على اللاعب نفسيا وبدنياً وهو ما ظهر عليه في مباراته أمام بورنموث حيث لم يظهر عليه السعادة بل على العكس ظهر حزيناً في مباراة حصل فيها على رجل المباراة، بعدما أحرز هدفاً في ثلاثية فريق اليوم وأيضاً صناعة هدف بطريقة عالمية، في مباراته رقم 100 بالدوري الإنجليزي محققاً أرقام رائعة في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر مباراة السبت للاعب المصري محمد صلاح، هي المباراة رقم 100 له بالمسابقة، 13 مع تشلسي و87 بقميص ليفربول، وفي هذه المباراة صنع هدفا ببراعة لزميله الغيني نابي كيتا، ثم تلقى هدية من اللاعب ذاته ليسجل هدفه السابع في هذا الموسم.

وعزز ليفربول صدارته للمسابقة برصيد 46 نقطة، مبتعدا عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأحد.

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ودون محمد صلاح أسمه بين عمالقة الدوري الإنجليزي حيث أصبح وصل للمركز الرابع في أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في أول مائة مباراة بالبريميرليغ بعد كلاً من:-

شيرر ( 79 هدف )

نيستلروي ( 68 هدف )

اجويرو ( 64 هدف )

محمد صلاح ( 63 هدف )

ولم تنتهي أرقام الفرعون المصري عند هذا الحد بل نجح في صناعة 23 هدف كما حصد لقب هداف البطولة في موسمين إضافة إلى العشرات من الجوائز الفردية التي حققها اللاعب مع فريق الإنجليزي في 87 مباراة.