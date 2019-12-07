شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: عانينا من سوء الحظ امام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأنهم عانوا من سوء الحظ خلال مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في ملعب الاتحاد، بالجولة السادسة عشرة من البطولة الإنجليزية.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة «بي بي سي» العالمية: «لقد تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مضادة في الشوط الأول، وكان مانشستر يونايتد فعالًا ولكنني أكثر من سعيد بأداء فريقي».

Advertisements

وأضاف: «لقد ضغطنا عليهم وصنعنا فرصًا، بشكل عام أنا سعيد بالأداء، لا نشعر بالندم».

وواصل: «أعلم من نحن كفريق، أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، وحاولنا في الشوط الثاني ومن سوء حظنا أننا سجلنا في وقت متأخر، ولم نتمكن من تغيير النتيجة».

وعندما سُئل عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي واتساع الفارق بينهم وبين ليفربول لـ 14 نقطة، أجاب: «هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك الأمر، علينا التفكير فيما علينا فعله، والتفكير في مباراتنا المقبلة».

واستكمل: «لا يهم ما إذا كان الفارق 6 أو 8 أو 14 نقطة، علينا الاستمرار، نحن فريق رائع».