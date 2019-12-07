شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأوليمبي: لقاء السيسي مع اللاعبين «غذاء روحي لا يُقدر بثمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب علاء عبدالعزيز، مدير المنتحب الأوليمبي، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب الفائز بأمم أفريقيا تحت 23 عاما، مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس.

وقال «عبدالعزيز»، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، مساء السبت، إن لقاء الرئيس يمثل «غذاء روحيًا لا يُقدر بثمن، ودفعة قوية ونفسية لتحقيق الهدف المنشود، وهو الحصول على ميدالية في الأوليمبياد».

أضاف: «كان لقاء جميلا جدا، حمّلنا الرئيس السيسي المسؤولية وشكرنا على إسعاد الشعب المصري».