شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد الثقة بالفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب ضيفه أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت باستاد السلام بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبادر الزمالك هجوميا على أمل تسجيل هدف التقدم وضغط مبكرا من كل أطراف الملعب، فيما رد أول أغسطس بمرتدات لم تشكل خطورة على مرمى عواد.

مرت الدقائق الأولى هادئة وتوغل زيزو داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى ورفع كرة عرضية، إلا أن الدفاع الأنجولي ينجح في إبعادها.

وتصويبة قوية للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى في المكان المناسب وتصدى لها بنجاح.

وتستمر محاولات الزمالك وانطلاقة رائعة من أحمد سيد زيزو في الجانب الأيمن وتمريرة وصلت إلى حازم إمام الذي بدوره أرسل كرة عرضية، لكن خروجا جيدا من الحارس أبطل الهجمة في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ويسفر هجوم الزمالك عن هدف التقدم لبن شرقي في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد كرة بينية ساقطة من أوباما لتضع بن شرقي في وضعية انفراد ويودعها مباشرة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

وينشط الفريق الأنجولي بعد الهدف على أمل مباغتة الزمالك وتدارك النتيجة لكن حال دفاع الزمالك دون وصول خطورة لمرمى عواد.

ويتصدى عواد لتمريرة طولية من لاعب اوجستو كادت تنتهي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن عواد يتصدى للكرة بنجاح.

ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها عبدالله جمعة عرضية خطيرة مقوسة لداخل منطقة الجزاء، لكن مرت من الجميع وانتهت إلى ضربة مرمى في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

ويواصل الزمالك محاولاته من جانبي الملعب عن طريق حازم إمام وعبدالله جمعة، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى الأنجولي.

ويحصل الزمالك على ركلة حرة نفذها زيزو عرضية لداخل منطقة الجزاء، ارتدت من الدفاع ووصلت إلى يوسف أوباما المتمركز داخل المنطقة، لكن تسديدته مرت أعلى المرمى في الدقيقة 36.

وكرة عرضية قوية للزمالك عن طريق عبدالله جمعة من الجانب الأيسر، ارتدت من حارس المرمى، لكن شتتها الدفاع قبل أن تصل إلى مصطفى محمد، بعدها ركلة حرة وصلت إلى عبدالله جمعة في الجانب الأيسر ومحاولة للاختراق، لكن تدخل معه الدفاع واستخلص الكرة بنجاح دون إعاقة.

وتمر الدقائق الأخيرة من عمر الشوط دون خطورة من جانب الفريقين ومرت كرة عرضية من حازم إمام ولم تجد متابعة أمام المرمى الأنجولي.

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وفي الشوط الثاني لعب الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية وسط اندفاع هجومي وتبديل أول للفريق الضيف على أمل تعديل النتيجة وتسديدة قوية من زيزو من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى الأنجولي.

ومحاولة جديدة للزمالك بعد كرة طولية من وسط الملعب ويقابلها محمود علاء بتسديدة من على حدود المنطقة ولكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وينحصر اللعب في وسط الملعب وسط التحامات قوية مما دفع الحكم الرواندي لتحذير لاعبي الفريقين باللعب على الكرة وسط تشجيع حماسي من جماهير الزمالك في المدرجات ويحصل الفريق الأنجولي على ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع الزمالك دون خطورة.

ويحصل الفريق الأنجولي على ركلة حرة من الجانب الأيسر مرت عرضية شتتها دفاع الزمالك بمرتدة سريعة عن طريق جمعة وأوباما، لكنها في النهاية مرت عرضية تصدى لها الحارس الأنجولي وضاعت معها فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويخترق زيزو دفاعات الفريق الأنجولي ليسدد الكرة قوية بوجه القدم الخارجي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ويظهر تقارب المسافات بين خطوط الزمالك لتضييق المساحات على الفريق الأنجولي وتشتعل المدرجات بهتافات الجماهير طوال وقت المباراة ويتوغل زيزو مجددا في الجانب الأيسر داخل المنطقة ويراوغ الدفاع ثم يمررها أرضية تحدث دربكة دفاعية للفريق الأنجولي وكاد بن شرقي وأوباما تحويلها في المرمى لولا تكتل الدفاع لتخرج الكرة بعيدا في الدقيقة 62.

ويدفع الجهاز الفني بأول تغييراته بنزول محمد أوناجم بدلا من أوباما في الدقيقة 65 لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة ويستمر هجوم الزمالك لتعزيز النتيجة.

ويسفر الهجوم الأبيض عن الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق المغربي أشرف بن شرقي ليحرز الهدف الثاني له وللزمالك بعد كرة برأسية من مصطفى محمد لتتهيأ أمام بن شرقي ليسددها قوية بوجه القدم «كرباج» تسكن الزاوية اليسرى العلوية للحارس معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومن كرة بوسط الملعب يتدخل فرجاني ساسي على لاعب الفريق الأنجولي ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب التونسي لتكون البطاقة الثانية للزمالك في المباراة بعد إنذار عبدالله جمعة، فيما أجرى الفريق الأنجولي تغييرين لمحاولة تعديل أداء الفريق التكتيكي بعد طرد أحد لاعبيه.

وتهدأ المباراة قليلا وسط سيطرة من الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب ولكن دون خطورة، فيما غابت خطورة الضيوف تماما وسط انحصارهم بوسط ملعبهم.

ويتوغل الزمالك من الجانب الأيسر عن طريق زيزو، لكن الكرة يشتتها الدفاع في النهاية، ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول مصطفى فتحي بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتسيد الزمالك مجريات اللعب في وسط الملعب فيما حاول الفريق الأنجولي خطف كرة بوسط الملعب ليتدخل حازم إمام بركلة حرة وبطاقة صفراء في وسط الملعب فيما حاول ساسي ومصطفى فتحي الضغط الطولي من وسط الملعب على دفاعات الضيوف لكن دون خطورة.

ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول شيكابالا بدلا من زيزو في الدقيقة 85، لزيادة الفاعلية الهجومية في الدقائق المتبقية من اللقاء.

وحصل أول أغسطس على ركلة حرة على حدود المنطقة تسدد مباشرة ويتصدى لها عواد بثبات ويرد الزمالك بانطلاقة من شيكابالا ثم تمر عرضية تصل لمصطفى فتحي داخل المنطقة من الجانب الأيمن يمر ويسددها مباشرة لكنها بجوار القائم.

ومرت اللحظات الأخيرة من عمر المباراة دون خطورة ويحتسب الحكم الرواندي 3 دقائق وقتا بدلا من الضائع، مرت دون جديد رغم محاولات بن شرقي وشيكابالا، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد في ثاني جولاته بالمجموعة.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 6 نقاط، فيما يأتي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل فريق.