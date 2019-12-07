شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يخسر من اليونايتد في ديربي مانشستر ويواصل الابتعاد عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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سجل ماركوس راشفورد هدف فريق مانشستر يونايتد الأول من ركلة جزاء، وعزز الفرنسي مارسيال النتيجة بالهدف الثاني، فيما أحرز المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الهدف الوحيد للسيتي في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.

بتلك النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 46 نقطة بعد الفوز على فريق بورنموث، مساء اليوم، بثلاثة أهداف نظيفة.