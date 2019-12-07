شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة وفاته.. تركي آل الشيخ يظهر مع فريقه الطبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع فريقه الطبي، في فيديو حصري حصلت عليه «المصري اليوم» من مصادرها الخاصة، بعد تعرضه لوعكة صحية وسفره خارج المملكة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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وفوجئ جمهور الرياضة والفن في الوطن العربي والمهتمين بأخبار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بتعرضه لوعكة صحية وسفره للخارج في رحلة علاجية، رغم نشاطه خلال الفترة الأخيرة وظهوره أكثر من مرة خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ويشرف على علاج تركي آل الشيخ فريق طبي من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.



