شكرا لقرائتكم خبر عن الفغم يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللا سلكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات «الجت» النفاثة. توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات «الجت» النفاثة. جاء ذلك التكريم، بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللا سلكية ببنبان. ونال أحمد العنزي المركز الأول، وحل ثانياً حمد الرفدان، ثم جاء في المركز الثالث بلال شودري. وأقيمت البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللا سلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللا سلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.



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