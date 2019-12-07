شكرا لقرائتكم رقم مميز للزمالك عقب تخطى عقبة أول أغسطس الأنجولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر نادي مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط.
وبات الزمالك أول فريق مصري يحقق الفوز على 5 فرق أنجولية مختلفة، بداية من أتليتكو أفياكاو بثنائية نظيفة عام 2005، ثم على حساب انتر كلوب بثلاثية نظيفة عام 2008، ثم كابسكورب الأنجولي عام 2014 بهدف نظيف، ثم بترو أتليتكو الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية 2019 بهدف دون رد، وأخيرا أول أغسطس في النسخة الحالية بثنائية نظيفة.
ويخرج الزمالك لملاقاة فريق زيسكو الزامبي يوم 28 ديسمبر المقبل في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أطال إفريقيا.
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